Ухудшение показателей Qazaq Banki связано с работой его прежних акционеров в 2013-2016 гг., заявляют в банке

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — Ухудшение показателей АО «Qazaq Banki» связано с работой его прежних акционеров в 2013-2016 годах, говорится в комментарии банка.

«Ухудшение некоторых показателей банка стало, прежде всего, следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013-2016 годов во время управления банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагим Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами», — говорится в тексте документа, распространенном в четверг.

«Также в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг АО «Bank RBK», который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности банка», — указано в комментарии.

Как утверждается, нынешнее руководство банка и его акционеры «предпринимают все меры для обеспечения достаточности капитала и ликвидности финансового института».

«Так, за период с конца 2016 года по сегодняшний день акционеры Qazaq Banki и аффилированные лица оказали финансовую поддержку банку на общую сумму более Т150 млрд, в том числе в виде докапитализации на сумму Т16,6 млрд и привлечения ликвидности на сумму около Т120 млрд. Достаточность капитала банка в текущий момент превышает необходимые требования Национального банка РК. Текущие акционеры и далее намерены поддерживать банк и предпринимают все необходимые действия по обеспечению стабильного функционирования финансового института», — подчеркнуто в тексте.

«В настоящее время АО «Qazaq Banki» обсуждает с Нацбанком РК план мероприятий по оздоровлению банка, включая меры по очистке баланса финансового института от проблемных займов, выданных до конца 2016 года, в том числе с привлечением к ответственности виновных лиц совместно с правоохранительными органами», — отмечается в сообщении.

В рамках планируемых мероприятий акционеры и руководство Qazaq Banki намерены привлечь ликвидность в объеме, достаточном для выполнения всех срочных обязательств перед клиентами в течение следующих нескольких месяцев.

По данным пресс-службы банка, по состоянию на 1 апреля 2018 года активы Qazaq Banki составили Т339 млрд, в том числе кредитный портфель — Т179 млрд. Обязательства сложились в сумме Т290 млрд, собственный капитал банка составил Т48 млрд, в том числе уставный капитал – Т39 млрд. Текущая прибыль за 3 мес. 2018 года сложилась в размере Т2 млрд 551 млн.

Как сообщалось, президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании в минувшую среду назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki и потребовал от них возврата средств.

«Сейчас «ЭксимБанк», «Банк Астаны», Qazaq Banki – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать? И все надо взвалить на государство! Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом!» — заявил Н. Назарбаев на совещании по итогам деятельности Национального банка РК.