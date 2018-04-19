В Беларуси ужесточают контроль за интернетом

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — В Беларуси обсуждают новые поправки к закону о СМИ, задача которого, как сказал белорусский президент Александр Лукашенко, — «защитить людей от деструктивной информации», сообщает Русская служба BBC.

«Интернет-ресурсам (в Беларуси – КазТАГ) предлагают добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ. Отныне «сетевое издание» обязано стать юридическим лицом, с юридическим адресом в помещении нежилого фонда и редактором, имеющим белорусский паспорт и не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих постах в СМИ», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Пока можно не регистрироваться, но в этом случае владельцы и репортеры таких интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам, отмечается в сообщении.

«Новые нормы закона вводят обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы или комментарии на любых (зарегистрированных и нет) сайтах и форумах; обязательную модерацию; допускают блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке», — уточняется в сообщении.

В отличие от принятого в 2014 году «жесткого», по оценкам правозащитников и ряда журналистских организаций, закона о СМИ, поправки в действующее законодательство были обнародованы загодя и вызвали активное обсуждение.