Алматы. 20 апреля. КазТАГ — 4 дня подряд будут отдыхать казахстанцы на майские праздники, сообщает министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК.

«Постановлением правительства РК от 23 декабря 2017 года (…) выходной день с субботы 5 мая перенесен на вторник 8 мая», — говорится в ответе МТСЗН РК на запрос КазТАГ в пятницу.

В итоге казахстанцы будут отдыхать 4 дня – с 6 по 9 мая.

«Таким образом с учетом переноса выходных дней в мае текущего года казахстанцы отдохнут при пятидневной рабочей неделе 11 дней, при шестидневной – 8 дней», — резюмируют в ведомстве.

Напомним, перенос выходных дней на другие рабочие дни происходит в соответствии с п. 3 ст. 85 Трудового Кодекса РК.

7 мая в Казахстане отмечается День защитника отечества, 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.