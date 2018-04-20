Казахстанский дипломат Василенко избран руководителем рабочей группы при СМИД ОДКБ по Афганистану

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Казахстанский дипломат Станислав Василенко избран руководителем рабочей группы при совете министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности по Афганистану, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«Прошло заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Алымбая Султанова и национальных координаторов по Афганистану государств-членов ОДКБ. Руководителем рабочей группы по Афганистану избран национальный координатор по Афганистану Республики Казахстан, посол по особым поручениям С. Василенко», — говорится в сообщении в по итогам совместного заседания рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ и рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при комитет секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Москве.

На встрече обсуждены вопросы, связанные с военно-политической ситуацией в ИРА, угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, исходящие с территории Афганистана.

«Констатированы активизация деятельности ИГ (ДАИШ – КазТАГ) и других террористических организаций на территории ИРА, тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ. Было подчеркнуто, что остановить насилие в стране могут только сами афганцы», — сообщили в организации.

Отмечается, что при этом проблемы, связанные с Афганистаном, выходят за пределы национальных границ, затрагивают интересы многих региональных и внерегиональных акторов.

«Решение этих проблем требует общего подхода и консолидации усилий как самих афганцев, так и всех заинтересованных внешних сторон, в связи с чем ОДКБ продолжит укрепление взаимодействия на афганском направлении с соответствующими международными организациями, в первую очередь, с профильными структурами ООН», — заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

По данным пресс-службы, на встрече было высоко оценено участие в работе совместного заседания представителей мониторинговой группы при комитетах совета безопасности (СБ) ООН по Талибану и Аль-Каиде/ИГ. Подчеркнута схожесть оценок военно-политической ситуации в Афганистане экспертов ОДКБ и мониторинговой группы.

«Участники заседания отметили необходимость продолжения процесса консолидации усилий государств-членов ОДКБ на афганском направлении в рамках организации на двусторонней основе и в формате профильных международных площадок. Была достигнута договоренность в месячный срок направить в секретариат ОДКБ практические предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия внешнеполитических, правоохранительных органов и силовых структур государств-членов ОДКБ на афганском направлении», — проинформировали в организации.

Участники заседания признали целесообразным продолжение практики периодического проведения совместных заседаний рабочей группы по Афганистану и рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при КССБ ОДКБ. В ходе заседания была также высказана заинтересованность в продолжении существующей практики приглашения на заседания рабочей группы по Афганистану руководителей заинтересованных международных организаций.

«В ходе заседания проанализирован ход выполнения плана работы группы на первое полугодие 2018 года и утвержден план работы на второе полугодие. Очередное заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ планируется провести в октябре-ноябре 2018 года», — добавили в пресс-службе.