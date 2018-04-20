«О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко». «Президент Назарбаев назвал «ужасной» работу трех финансовых организаций — «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki». «От кого президент защищает Акишева?». «Слабо сильное правительство Сагинтаева»

Сетевой Казахстан 20 апреля 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2018: «ужасные» банки и «неуд» премьеру» — Ситуация в казахстанском банковском секторе настолько напряжена, что даже, казалось бы, дежурное отчетное мероприятие — совещание по итогам деятельности Национального Банка за 2017 год, прошедшее в среду, – не обошлось без громких заявлений с политическим подтекстом. На этот раз президент НАЗАРБАЕВ назвал «ужасной» работу трех финансовых организаций — «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki и потребовал от его акционеров вернуть средства. Означается ли это, что президент выписал банкам, их владельцам и стоящим за ними высокопоставленным чиновникам «волчий билет»? И кого имел в виду Назарбаев, когда потребовал «прекратить нажим на Национальный Банк»?

SPUTNIKNEWS . KZ . «Гнев президента: как обстоят дела в трех банках из списка Назарбаева» — Силу слова президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА прочувствовали на себе сразу три банка Казахстана — ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki. По оценкам экспертов, эти банки теперь может погубить паника вкладчиков, вызванная негативной информацией… Вкладчики, особенно те, кто имеет депозиты внушительного размера, запаниковали, инвесторы расстроились, а банкиры теперь пытаются оправдаться, то есть хоть как-то противостоять негативной информации.

«От кого президент защищает Акишева?» — Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ заступился за главу Нацбанка Данияра АКИШЕВА и возмутился депутатами, которые зачастили вызывать главного банкира страны «на ковер». А в прошлом году президент защищал Акишева от «провокаторов» и журналистов.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Проблема в том, что у Акишева не хватает политического веса и авторитета… Конечным бенефициаром многих банков являются фигуры не просто из частного сектора, но и из государственного сектора. Понятно, что есть определенное давление банкиров и правительства, и Нацбанк явно растерян. Одни требуют ответа, другие требуют денег. Акишев — у президента, и президент его второй раз защищает от критики. А такие вещи не придают авторитета… И президент взял за него ответственность. А заменить Акишева, по сути, некем. Второй, третий раз Марченко или Келимбетова ставить не хочется уже. Поставили Акишева, и всем хочется, чтобы он проработал до определенного срока. И президент его критикует иногда, но и прикрывает по-отечески.

TENGRINEWS . KZ . «Назарбаев поручил сократить уровни управления ФНБ «Самрук-Казына»» — В Астане состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» с участием Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся принятия обновленных Стратегии развития «Самрук-Казына» и Программы трансформации Фонда. В ходе заседания были заслушаны отчеты председателя совета директоров АО «Самрук-Казына» — премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, председателя правления АО «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, независимого директора АО «Самрук-Казына» Р. Эванса.

NOMAD . SU . «Слабо сильное правительство Сагинтаева» — С 2007 года ОФ «ЦСПИ «Стратегия» (руководитель Гульмира ИЛЕУОВА) регулярно проводит экспертные опросы с целью оценки деятельности действующего на момент исследования казахстанского правительства. Так, в ноябре 2007 года состоялся первый экспертный опрос по оценке деятельности правительства К.Масимова. В сентябре 2014 года в центре внимания была работа правительства С.Ахметова. В марте 2016 года была проведена экспертная оценка деятельности второго кабинета министров К.Масимова. А в весеннем опросе 2018 года была изучена работа правительства под руководством Б.Сагинтаева.

CAMONITOR . KZ . «Батька – в пекло? О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко» — В Беларуси по примеру Казахстана заговорили о перераспределении властных полномочий и ослаблении вертикали власти. Ровно год назад на аналогичные меры пошла Акорда, чей пример, вероятно, и вдохновил белорусского лидера на готовность внести необходимые изменения в Конституцию страны.

KAPITAL . KZ . «Досым Сатпаев: К 2049 году Китай выдавит Россию из ЦА» — Инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» для Китая является не благотворительным проектом, а частью важной цели. На официальном уровне она была обозначена как задача двух столетий. Первое — сто лет со дня основания компартии Китая. Событие будет отмечаться в 2021 году. К этому времени в стране ожидают, что средний класс станет серьезной прослойкой. Второе столетие — юбилей основания КНР, который состоится в 2049 году. К этой дате Китай готовится заявить о себе как о глобальной экономической сверхдержаве. Об этом на XIV Международной конференции по риск-менеджменту рассказал политолог Досым САТПАЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Исполнены ли требования, выдвинутые во время митингов?» — В принятый сенатом проект закона «о земле» внесены вопросы, рассмотренные земельной комиссией. Комиссия при правительстве была создана на фоне земельных митингов в 2016 году. Между тем эксперты считают, что основные требования, выдвинутые в ходе протестов, в закон не включены.

CARAVAN . KZ . «Посыпать голову мукой: Казахстану объявили торговую войну» — Казахстану объявили войну. И она в разгаре уже семь лет. Проигравшая сторона – перерабатывающая промышленность нашей страны. Все эти годы отрасль несет потери. На пике развития работало 350 мукомольных предприятий, сейчас, в 2018 году, – около 100. Остальные 250 крупных и малых мельниц и комбинатов – это жертвы тарифной политики соседей. В живой силе это более 30 тысяч человек. Две дивизии полного состава. В этом году экспорт муки из Казахстана сократится на 300–500 тысяч тонн. Потери нашей экономики могут составить 9 миллиардов тенге. Работы лишатся около тысячи человек. Закроется примерно 20 мельниц. Они теперь не нужны.

EXCLUSIVE . KZ . «Тохтар Есиркепов: «Народная приватизация на свалке истории»» — В Казахстане не раз предпринимались попытки продажи государственных объектов в частные руки, были программы привлечения граждан к системе управления крупными объектами. Но они не приносили ожидаемого эффекта. Провалилась программа «Народное IPO», теперь вот идет вторая волна приватизации. В чем причины, где не дорабатывают экономические власти и возможна ли в Казахстане, именно «народная приватизация»? Об этом Exclusive.kz поговорил с директором Института системных исследований казахстанского общества, экономистом Тохтаром ЕСИРКЕПОВЫМ.

RITMEURASIA . ORG . Михаил РОЗОВ – «Наука Казахстана: почему академики против независимой экспертизы?» — Науку Казахстана, День работника которой недавно отметили в стране, отчаянно лихорадит. Симптомами этого стали открытое видеообращение к президенту Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, записанное рядом молодых ученых, обвинения руководителей некоторых исследовательских институтов в коррупции и злоупотреблениях, уголовные дела по обвинению ученых в клевете, а также открытый конфликт между учеными и Академией наук Казахстана… Это – конфликт между истинными учеными и теми, кто зарабатывает на науке. Это – столкновение принципиально разных мировоззрений и подходов к жизни. Поэтому высоким должностным лицам, уполномоченным принимать решения, следует подойти к этой проблеме очень вдумчиво. Ведь речь идет не только о будущем казахстанской науки, но и о будущем страны в целом. Для технологических прорывов и новых открытий нужны не интриги и навыки манипуляции фактами, а открытость, незашоренность и умение выйти за рамки стереотипов. И именно сейчас решается вопрос, будут ли талантливые отечественные ученые работать на Казахстан или уедут в другие страны, которые с удовольствием воспользуются их знаниями.

365 INFO . KZ . «История нацкомпаний Казахстана: КТЖ славится скандалами, но без громких посадок» — Железная дорога стала едва ли не единственной сферой в стране, где удачных проектов реализовано больше всего. «Казахстан темир жолы» (КТЖ – ред.), как и другие нацкомпании страны, периодически сотрясают конфликты интересов. Привычка элиты к сверхрасходам при отсутствии сверхдоходов привела к тому, что железная дорога была совершенно беспричинно втянута в угольный скандал в январе 2018 года. Но новый глава нацкомпании сумел выдержать удар и уже вошел в историю отрасли, как первый за последние 20 лет профессиональный железнодорожник у ее руля. Почему на вокзалах всегда будет грязно и насколько тяжело руководить одной из стратегических отраслей коммуникаций, в третьей серии очередного цикла о нацкомпаниях Казахстана расскажет политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Казахстанцы верят, что экономическая ситуация в стране — хорошая» — На днях в рамках многолетнего проекта «Евразийский монитор» ОФ «ЦСПИ «Стратегия» (руководитель Гульмира ИЛЕУОВА) были опубликованы еще два очень любопытных исследования об отношении населения к самым насущным проблемам в стране с 2004 по 2017 годы. Результаты многолетнего исследования отношения казахстанцев к проблемам экономики показывают: оптимистов в стране много, а пессимистов — не больше 10%.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Это мы дураки. Потому что каждый раз радостно выкручиваемся» — Вот, поколение наших родителей жило, выкручиваясь. И наше поколение живет, выкручиваясь. И самое противное во всей этой ситуации — что, и наши дети так тоже будут жить? Выкручиваясь, изворачиваясь, приспосабливаясь? Будучи лишенными возможности пользоваться очередным элементарным правом открыто, искать возможности пользоваться им втихую, из-под полы? Наши души эта система изломала и искривила, так теперь и им достанется? Я умею жить в этой стране. Умею выкручиваться, хорошо научился. Но учить этому своих детей не хочу. Противно как-то. Хочу, чтобы хотя бы они жили с прямой спиной.

REZONANS . KZ . «Тургун Сыздыков: Реформы нуждаются в корректировке» — Депутат Мажилиса Парламента Тургун СЫЗДЫКОВ весьма критичен к себе и не всегда доволен теми ответами государственных органов, которые получает на свои запросы. Но в то же время его оптимизм позволяет верить в будущее страны. Он считает, что многие процессы и реформы идут на благо, только вот нуждаются в корректировке с учётом мнений населения и в хороших исполнителях.

INFORMBURO . KZ . «Мухамедиулы назвал мероприятия, запланированные на празднование 20-летия Астаны» — Всего планируется провести около 100 мероприятий в течение этого года. Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ рассказал, почему на празднование 20-летия столицы выделяют почти 19 млрд тенге.

SAYASAT . ORG . Ринат БАЛГАБАЕВ – «Дорогая моя столица» — Очень достойное и главное своевременное применение средств. Конечно, можно было потратить их как-то банально, например, построить 19 школ на 600-мест, чтобы дети не учились в три слоя смены, или на закуп дефицитных лекарств, или вылечить шестьдесят детей со сложными заболеваниями, (но тут добрые казахстанцы и сами скинутся), а юбилей все-таки раз в пять лет… Есть конечно и возмущенные несознательные граждане, которые не понимают, что Астана — это самая младшая и любимая дочь пожилых родителей, а у казахов принято старшим сестрам и братьям баловать ерке, и скидываться на подарки. ЭКСПО, универсиады, пережили благополучно, и этот праздник легко переживем, без этого, вдруг скучно будет, как жить? А следующем году ничего такого круглодатного не намечается?

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