Экспертное мнение: Интернет не принес свободу и привел к еще большему порабощению

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Чем дальше заходят процессы цифровизации, тем больше общество и люди становятся объектами наблюдения и контроля, считает профессор российской Высшей школы экономики Сергей Медведев.

Свою точку зрения эксперт попытался аргументировать, в частности, на примере «большого скандала с российским вмешательством в американские президентские выборы».

«На самом деле оно было крохотным. Есть исследования, согласно которым бюджет твитовых сайтов, которые сейчас закрыл (основатель Facebook — КазТАГ) Марк Цукерберг, исчисляется всего десятками тысяч долларов, (…) но при этом информационный эффект был огромным. (…) Конечно, это не российские тролли выбрали Дональда Трампа, но сам факт того, что какая-то внешняя сила может очень умно и точечно влиять на настроения избирателей, заставляет задуматься», — сказал С. Медведев, выступая на XIV международной конференции по риск-менеджменту в пятницу.

В результате, по его словам, происходит «цифровое отрезвление и разочарование, которые дают нам осознать, что мы являемся объектами наблюдения и объектами контроля».

«Приходит осознание того, что интернет принес нам не свободу, а наоборот, он привел к гораздо более высокой степени закрепощения и порабощения людей. Чем больше цифр, тем меньше — свободы. Вот в чем парадокс. Чем больше отцифровано, тем больше открыто и доступно спецслужбам», — акцентировал внимание С. Медведев.

Поэтому чем дальше идут процессы цифровизации, тем больше общество и отдельные личности попадают в «цифровой паноптикум» – пространство, где все находятся под наблюдением и контролем из одного центра, делает выводы эксперт.

Говоря о ситуации в сфере цифровых технологий в России, эксперт отметил «интересную особенность, когда в вопросах цифровизации происходит сращивание либеральных технократов и чекистов».

«Интернет в сочетании с авторитарной властью и архаичным обществом делает нас несвободными», — заключил С. Медведев.