Астана. 20 апреля. КазТАГ – Выход в интернет через публичные точки доступа в Казахстане хотят сделать возможным лишь по номеру телефона или удостоверению, сообщается в проекте приказа «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания услуг связи».

«Главу 2 (правил – КазТАГ) дополнить параграфом 2 следующего содержания: «Параграф 2. Оказание услуг доступа к интернету в пунктах общественного доступа к интернету. 36. Доступ к интернету в пунктах общественного доступа к интернету предоставляется их владельцами или оператором связи, оказывающим услугу связи пункту общественного доступа к интернету, после проведения авторизации пользователей. 37. Авторизация пользователя осуществляется на интернет-ресурсе оператора связи либо владельца, содержащем поле «Логин», «Пароль» и активный элемент «Получить пароль» по абонентскому номеру, принадлежащему пользователю», — говорится в проекте приказа.

В п. 38 уточняется, что для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в поле «Логин» специальной формы и запрашивает одноразовый персональный идентификатор (пароль) путем использования активного элемента формы «Получить пароль».

«43. В случаях отсутствия в населенных пунктах сотовой связи, владелец осуществляет доступ к интернету пользователя по документу, удостоверяющему личность. Владелец ведет электронный журнал учета пользователей в случаях, предусмотренных частью первой настоящего пункта. Электронный журнал содержит фамилию, имя и отчество (при наличии) пользователя, время начала и окончания работы в интернете, номер компьютера владельца на котором работал пользователь», — говорится в предлагаемых дополнениях к действующим правилам.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 3 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что служебную информацию об абонентах связи в Казахстане хотят использовать исключительно для контрразведки и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, указанные сведения могут дополниться описанием того, что именно относится к служебной информации. Это информация об абонентских номерах; информация об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи; сведения о полученных абонентом услугах; местоположение абонентского устройства в сети в соответствии с требованиями технического регламента; адреса в сети передачи данных; адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных; идентификаторы интернет-ресурса; протоколы сети передачи данных.