Служебную информацию об абонентах связи в РК хотят использовать исключительно для контрразведки и оперативно-розыскных мероприятий

Астана. 20 апреля. КазТАГ – Служебную информацию об абонентах связи в Казахстане хотят использовать исключительно для контрразведки и оперативно-розыскных мероприятий, сообщается в проекте приказа «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания услуг связи».

«В правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных указанным приказом, заголовок главы 1 изложить в следующей редакции: «Глава 1. Общие положения»; в п. 3 пп. 1) и 2) изложить в следующей редакции: «1) абонент – физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор на оказание услуг связи; 2) служебная информация об абонентах – сведения об абонентах, предназначенные исключительно для целей проведения контрразведывательной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий на сетях связи», — говорится в проекте приказа.

Отметим, что в настоящий момент в действующих правилах формулировки, по которой служебная информация об абонентах связи может применяться исключительно для целей контрразведки и оперативно-розыскных мероприятий, нет. Вместе с тем, указанный пп. 2 может дополниться описанием того, что именно относится к служебной информации: информация об абонентских номерах, включая сведения об ИИН или БИН; информация об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи (IMEI), включая сведения об ИИН и БИН; сведения о полученных абонентом услугах; местоположение абонентского устройства в сети в соответствии с требованиями технического регламента; адреса в сети передачи данных; адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных; идентификаторы интернет-ресурса; протоколы сети передачи данных.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 3 мая.