Генпрокуратура РК намерена создать единую базу данных по административным правонарушениям на примере уголовных

Астана. 20 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Единую базу данных по административным правонарушениям на примере уголовных правонарушений предлагает создать председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.

«Единый реестр административных производств. Для чего он создается? Чтобы как в информационной системе «Единый реестр досудебных расследований» (ЕРДР) по всем уголовным правонарушениям появилась единая база данных. То же самое хотим попробовать сделать по адмпроизводствам. Здесь мы начали с дорожной полиции, потому что большинство протоколов составляются ими», — пояснил Б.Мусин.

По его информации, сейчас планшеты розданы практически около 1 тыс. дорожных полицейских. Полностью ими оснащены полицейские Астаны, Алматы и Тараза.

«Всего нужно примерно около 5 тыс. планшетов. Конечно, это минимальное количество для того, чтобы покрыть 90% составления административных протоколов в электронном формате», — отметил Б. Мусин.

«Мы также интегрируемся с системами фото- и видеофиксации. Начали с системы «Сергек». Все фото и видеофиксация, которые у нас происходят вот в этой системе, будут направляться к нам в базу данных. Для чего это делается? Сегодня в каждом акимате созданы отдельные системы фото- и видеофиксации, там установлены отдельные серверы. Сотрудник адмполиции гипотетически имеет возможность удалить штраф, и мы как прокуроры не будем знать, что этот штраф удален. А единый реестр, когда мы все штрафы будем видеть и все ходы видеть, что полицейские удаляли или что-то делали, мы уже будем видеть и в принципе прозрачность надзора таким образом будет осуществлена в электронном формате за административными делами», — пояснил председатель комитета.

Автоматизированный процесс адмпроизводства планируется создать по 64 госорганам, составляющим административные протоколы.

«Необходимо законодательное закрепление единого реестра административных правонарушений (ЕРАП). Буду вас просить, мы с соответствующей инициативой выйдем для того, чтобы по аналогии с ЕРДР в УПК ЕРАП закрепить в КоАПе, (…) чтобы была единая база по штрафам», — обратился он к депутатам сената.