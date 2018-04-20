От катастрофических рисков в Казахстане застраховано не более 2% населения

Пока правительство предпочитает тратить бюджетные деньги на покрытие ущерба от стихийных бедствий – вместо того, чтобы ввести в стране страхование катастрофических рисков

Одна из страховых компаний Казахстана, которая занимается международным перестрахованием и берет на себя риски всевозможных катастроф, происходящих в разных странах, периодически распространяет информацию о том, где и по каким страховым случаям наступила ее ответственность. География довольно широка – природные стихии не жалуют людей. Недавно эта страховая компания объявила, что при разрушительном землетрясении в Казахстане страховые выплаты получит лишь 5-7% населения.

У председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олега Ханина другое мнение. По его данным, от катастрофических рисков сегодня застраховано не более 2% физических лиц.

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– Олег Аркадьевич, по какой причине, на ваш взгляд, законопроект от 2016 года «Об обязательном страховании жилища физических лиц, собственников недвижимости» был отложен в долгий ящик? Ведется ли работа над ним в настоящее время?

– Насколько известно, работа над законопроектом пока не возобновлялась. Объяснить это можно введением ранее еще одного вида обязательного социального медицинского страхования и его дальнейшей доработкой. Возможно, в условиях текущей экономической ситуации вводить параллельно два вида страхования посчитали дополнительной финансовой нагрузкой как для организаций, так и для населения.

– Ваша оценка этого сегмента страхового рынка: изменился ли он за несколько последних лет? Каков он в настоящее время?

– В целом имущественное страхование – один из крупных и перспективных сегментов рынка, однако, к массовому его пока отнести нельзя, особенно, это касается страхования жилья физических лиц. По-видимому, люди надеются на помощь со стороны государства. Преимущественно застрахованы юридические лица, доля страхования физических лиц очень мала – порядка 1-2%.

– Можно ли оценить ущерб от катастрофических рисков казахстанцев за 2016-2017 годы и какой процент населения при этом был застрахован, какой ущерб – в тенговом и процентном соотношении был покрыт за счет страхования?

– Скорее всего, такая информация есть только у госорганов, потому что все стихийные бедствия покрываются за счет средств госбюджета. Процент охвата очень низкий. Например, в 2016-2017 годы наша компания производила выплаты по риску чрезвычайных ситуаций по АвтоКАСКО на сумму более 17 млн. тенге, по недвижимости выплат не было.

– Концепция законопроекта предусматривала роль страховых компаний скорее как статистов, а не как активных участников рынка. Сохраняется ли ваша надежда на то, что страхование катастрофических рисков будет отдано страховым компаниям, а не госфонду?

– В течение нескольких последних лет страховые компании принимали участие в обсуждении различных законопроектов. Ранее, в 2013-2014 годы, разработкой аналогичного законопроекта занималось Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, также была подготовлена концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Кроме этого, в рамках сотрудничества с международными экспертами Всемирного банка по положениям проекта была написана концепт-нота под названием «Обязательное страхование катастрофических рисков в Казахстане: определение фундаментальных основ Программы».

В рамках концепции законопроекта диверсифицировать источники финансирования ущерба предлагалось посредством введения обязательного страхования недвижимости физических лиц и организации государственной страховой компании катастрофических рисков, отдельной от чрезвычайных резервов. Также предлагалась трехуровневая система снижения ущерба от катастроф, когда государственные соцобъекты восстанавливаются за счет резерва правительства, государственная страховая компания будет аккумулировать обязательные страховые премии и осуществлять выплаты при наступлении страховых случаев природного характера, при страховых случаях техногенного характера ответственность за выплаты планируется возложить на уполномоченные частные страховые компании. Пока не будет представлена модель обязательного страхования жилища, остается неясным, какая роль будет отведена частным страховым компаниям.

– Ваше предложение по идеальному страховому продукту в сегменте обязательного имущественного страхования: какими должны быть страховые премии, категории охвата страхованием имущества, процент покрытий и пр.

– Чтобы предложить идеальный страховой продукт, нужно обладать статистическими данными по недвижимости по всей стране: тип жилья, зоны риска и т.д., соответственно, тогда актуарии смогут сделать расчеты по тарифам и покрытию. Зачем, к примеру, страховать от риска землетрясения в тех регионах, где его априори не бывает. Разумно предположить, чтобы при стихийных бедствиях и природных катастрофах зоны ответственности разделялись между государством и страховщиками.

P.S. Всего только одна цифра. На ликвидацию последствий паводка в Восточно-Казахстанской области правительство РК планирует выделить из своего резерва 3,255 млрд. тенге. В общем, пока правительству почему-то удобнее тратить народные деньги – вместо того, чтобы ввести в стране страхование катастрофических рисков.

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