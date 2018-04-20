Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Дантист, который сделал смертельный укол ребенку в Караганде, избежал наказания по амнистии, сообщается на сайте Карагандинского областного суда.

«В Казыбекбийском районном суде города Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении директора стоматологии ТОО по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.322 ч.3 (незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ) УК РК», — говорится в сообщении в пятницу.

«Постановлением суда прекращено уголовное дело на основании ст.35 ч.1 п.3 УПК РК, применена к нему ч.1 ст.2 закона РК от 13 декабря 2016 года №27-VІ ЗРК (об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан), и освобожден от уголовной ответственности по ст.322 ч.3 УК РК», — поясняется в сообщении.

Согласно материалам дела, директор ТОО совершил медицинское уголовное правонарушение на территории Караганды, а именно занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата или лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетней Ж.

Несовершеннолетняя Ж. в сопровождении отца и матери прибыла из Жезказгана в стоматологическую клинику ТОО для получения стоматологической помощи. В тот же день несовершеннолетней Ж. в присутствии родителей в клинике была проведена премедикация, девочку ввели в наркоз.

Несовершеннолетней Ж. были отпрепарированы два зуба. Однако позже врач-анестезиолог обратил внимание на цвет кожных покровов и обнаружил остановку сердца. Начали делать реанимационные мероприятия, вызвали скорую помощь. Реанимационные мероприятия в течение 15 минут оказались успешными. Отмечается, что была восстановлена сердечная деятельность, появилось дыхание. Врач-стоматолог закрыл пломбами отпрепарированные зубы. Потом наступила повторная остановка сердечной деятельности и дыхания, вновь были проведены реанимационные мероприятия, но в 11.38 была констатирована смерть Ж.

«В судебном заседании отец Ж. – М. проинформировал, что с рождения его дочери был поставлен диагноз «детский церебральный паралич» , и она инвалид с детства. С детства у Ж. были проблемы помимо болезни еще и с деснами, из-за нехватки в организме кальция зубы крошились, а на деснах появился флюс. Также М. заявил о своем отказе от иска к подсудимому о возмещении материального ущерба в размере Т500 тыс. и морального вреда в размере Т10 млн в полном объеме, в связи с возмещением ответчиком ущерба, в настоящее время каких-либо претензий к подсудимому отец не имеет.

Постановление суда вступило в законную силу.

Как сообщалось, в 2016 году после инъекции дантиста умерла 13-летняя Жансая Омарова.

28 февраля в департаменте охраны общественного здоровья Карагандинской области сообщили, что стоматология, где был сделан укол, после которого умер ребенок, решила приостановить работу.

Отметим, что на ситуацию с гибелью 13-летней девочки после посещения стоматологии еще в мае 2017 года обращали внимание в парламенте, но, как сообщил в середине марта депутат мажилиса Артур Платонов, в ответ от министерства здравоохранения РК тогда пришло письмо, которое было больше похоже на отписку.