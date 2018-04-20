Астана. 20 апреля. КазТАГ — Казахстан и Финляндия укрепляют сотрудничество в транспортной сфере, сообщает пресс-служба МИР РК.

«В Хельсинки состоялось первое заседание казахстанско-финской рабочей группы по транспорту и логистике. Заседание проведено под сопредседательством директора департамента развития транзита и транспортной логистики министерства по инвестициям и развитию РК Серика Башимова и директора департамента развития министерства транспорта и связи Финляндской Республики Мурто Ристо. Казахстанская сторона, учитывая схожие климатические условия в двух странах, проявила заинтересованность в дальнейшем изучении опыта Финляндии, и в дальнейшем стороны продолжат обмен информацией о проводимой работе в данном направлении», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Финская сторона в свою очередь подчеркнула важную роль Казахстана в активизации перевозок контейнерным поездом в направлении Коувола – Бусловская – Алтынколь – Сиань. Также финская сторона поделилась опытом внедрения цифровых технологий в транспортной отрасли.

«Стороны обменялись информацией о текущих задачах и приоритетах транспортных политик двух стран. Казахстанская сторона отметила рост объема контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа. Стороны также подчеркнули рост показателей транзитных контейнерных перевозок. С ноября 2017 года отправлено 30 контейнерных поездов по маршрутам Сиань (КНР) – Коувола (Финляндия), Коувола (Финляндия) – Сиань (КНР), Вяртсиля (Финляндия) – Корлы (КНР)», — перечисляет пресс-служба.

Вместе тем в рабочей группе обсуждены перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации. Финская сторона выразила заинтересованность в выполнении прямых рейсов Астана-Хельсинки на постоянной основе. Наряду с этим, в рамках встречи отработан текст нового соглашения о воздушном сообщении «с элементами горизонтального», подписание которого запланировано в мае текущего года.

В целом, двусторонние отношения между Казахстаном и Финляндией в области транспорта показывают положительную динамику. За 2017 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана составил 60,22 тыс. т, увеличившись на 31,69 тыс. т в сравнении с 2016 годом (28,53 тыс. т), заключается в сообщении.