Памятник Маметовой и сквер подарит Астане на 20-летний юбилей ЗКО

Уральск. 20 апреля. КазТАГ – Памятник Герою Советского союза Маншук Маметовой и сквер подарит Астане на 20-летний юбилей Западно-Казахстанская область, передает корреспондент агентства.

«В декабре 2017 года был объявлен конкурс на определение лучшего эскиза памятника, который выиграл столичный скульптор Мурат Мансуров. Сейчас памятник на стадии изготовления, когда он будет вылеплен из глины, его должны одобрить представители министерства культуры, после чего памятник отольют в бронзу. Его высота вместе с постаментом составит чуть выше 6 м. Стоимость памятника – порядка Т100 млн», — сообщил в пятницу руководитель инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Талгат Жусупкалиев.

Сквер, который регион также планирует подарить столице на юбилей, займет площадь в 1,5 га на пр. Женис.