Выход США из ядерной сделки может иметь крайне неприятные последствия

Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может иметь крайне неприятные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Irna.

«Решение США выйти из СВПД может иметь крайне неприятные последствия, если будет принято», — заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН.

«Действия, которые предпримет Исламская Республика, и реакция международного сообщества, несомненно, будут крайне неприятными для американцев», — отметил глава МИД Ирана.

Он также подчеркнул, что условия сделки не подлежат обсуждению и изменению.

«Неверные действия США могу создать в регионе, особенно в Сирии, опасное положение», — добавил М. Зариф.

Напомним, в июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января этого года президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано «лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».