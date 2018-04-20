Принц Чарльз избран будущим главой Содружества наций

Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран будущим главой Содружества наций; на этот пост его рекомендовала мать, 91-летняя королева Елизавета II, пишут «Известия».

«Она (Елизавета II – КазТАГ), в частности, выразила надежду, что Содружество решит сделать своим главой принца Уэльского, который продолжит работу, начатую ее отцом. При этом 69-летний Чарльз возглавит Содружество лишь после смерти своей матери, королевы Елизаветы II», — приводится информация телеканала Sky News в пятницу.

Содружество наций — добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. В 53 странах Содружества на сегодняшний день проживает около 2,4 млрд человек.