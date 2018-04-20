Зоны отдыха на Кольсайских озерах остались без электричества из-за оползня

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ — В Алматинской области оползень оставил без электричества зоны отдыха на Кольсайских озерах, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.

«19 апреля 2018 года в ходе визуального осмотра оползнеопасных участков наблюдателями гидропоста «Кольсай» ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в Алматинской области на территории нынешнего Кегенского района (бывший Райымбекский) вблизи села Саты обнаружен сдвиг горной массы. Основной причиной активизации старого оползневого очага является значительное количество осадков и сейсмического воздействия», — говорится в распространенном сообщении.

«Оползневой массой завалено 400 м автодороги «с.Саты-озеро Кольсай» и 4 опоры линий электропередач (без электроснабжения остались зоны отдыха на Кольсайских озерах). Домик сезонного пользования разобран и перенесен в безопасное место. Наблюдение продолжается», — уточняются подробности ЧС.

Как отмечается, на месте создан оперативный штаб, перекрыто движение в сторону озера Нижний Кольсай.

На месте находятся начальник ДЧС Алматинской области, оперативная группа областного ДЧС, сотрудники РОВД, прокуратуры, ГУ «Казселезащита», национального парка Кольсай Колдеры.

Министерство оглупления Министерство оглупления
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