В СНГ может появиться единая система радиолокационного опознавания

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – В странах СНГ начнет развиваться единая система государственного радиолокационного опознавания, сообщают российские СМИ.

Начальники генеральных штабов вооруженных сил восьми стран СНГ, в том числе глава генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов осмотрели в Казани перспективные разработки российской оборонной промышленности.

«В интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств — участников СНГ намечены пути развития единой системы государственного радиолокационного опознавания», — сообщается о решении комитета начальников генштабов ВС государств СНГ на сайте tvzvezda.ru в пятницу.

Кроме того, отмечается, что военные содружества одобрили направления сотрудничества топографических служб вооруженных сил стран СНГ, совершенствование совместной системы связи, согласовали проведение компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность-2018».

В мероприятии в Казани приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.