С безработицей в Актюбинской области проблем нет, просто люди не хотят работать за Т30 тыс. – Сапарбаев

Астана. 20 апреля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Проблем с безработицей в Актюбинской области нет, просто люди не хотят работать за Т30-40 тыс., заявил аким региона Бердыбек Сапарбаев.

«Мы сделали анализ, количество вакантных рабочих мест в регионе превышает спрос. Даже иногда некоторые не идут на работу, спрашивают, какой оклад. Если оклад Т30-40 тыс., они на это не идут. Так что никаких проблем в отношении безработицы на сегодняшний день нет», — сказал Б. Сапарбаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в прошлом году безработица по Актюбинской области к экономически активному населению области составила 4,8%, и ежегодно в регионе за счет создания предприятий открывается до 23 тыс. новых рабочих мест.