Bank RBK заявляет о выполнении всех своих обязательств перед клиентами

Алматы. 20 апреля. КазТАГ — АО «Bank RBK» своевременно отвечает по всем своим обязательствам, а клиентам банка доступны все операции, в том числе снятие средств с депозитов по первому требованию в любом объеме, говорится в ответе пресс-службы банка на запрос КазТАГ.

«Bank RBK располагает одним из самых больших объемов ликвидности на отечественном банковском рынке – свыше 200 млрд тенге свободной ликвидности, что позволяет банку с запасом покрыть все обязательства перед вкладчиками», — сообщается в ответе пресс-службы банка, поступившим в редакцию в пятницу.

При этом отмечается, что АО «Bank RBK» «с большим запасом выполняет все пруденциальные нормативы, установленные Национальным банком».

«Коэффициент достаточности капитала первого уровня – 28,7% (это в 3,8 раза выше норматива Нацбанка, который равен 7,5%), коэффициент достаточности капитала второго уровня – 88,5% (это в 8,9 раза выше норматива Нацбанка, который равен 10%)», — указывается в ответе.

Независимым подтверждением надежного финансового состояния АО «Bank RBK» в банке назвали недавнее повышение его рейтинга агентством S&P до уровня «B-/B». Прогноз по рейтингу «стабильный».

Как сообщалось, осенью прошлого года Bank RBK испытывал проблемы с ликвидностью. Банк ограничил выдачу наличных денег своим вкладчикам и обратился за помощью к государству.

Нацбанк одобрил ходатайство АО «Bank RBK» о финансовой помощи по программе оздоровления банков Казахстана. В отношении Bank RBK регулятор принял решение о подписании совместного рамочного соглашения, где, помимо передачи проблемного портфеля на сумму порядка Т600 млрд, предполагалось вложение инвесторов.

Банку со стороны государства было решено выделить Т240 млрд.

Напомним, что на совещании по итогам деятельности Национального банка РК 18 апреля глава государства Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

Кроме того, на совещании глава государства сообщил о закрытии программы Национального банка РК по оздоровлению финансового сектора и отдельно остановился на мерах по перезагрузке финсектора, обозначенных в послании 2018 года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах».