Сбивший насмерть девушку водитель автобуса арестован в Алматы на 1 мес.

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Сбивший насмерть девушку водитель автобуса арестован в Алматы на 1 мес., сообщила пресс-служба городского суда.

«В отношении водителя автобуса избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц», — сообщили в пресс-службе в пятницу.

Напомним, наезд на пешехода произошел на пересечении улиц Толе би и Отеген батыра. Со слов очевидцев, автобус маршрута №126 следовал по ул. Толе би в восточном направлении и когда почти проехал перекресток на дорогу выбежала девушка, которая попала под колеса транспортного средства. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Отмечается, что погибшей было 24 года.

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