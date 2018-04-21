Астана. 21 апреля. КазТАГ — На большей части Казахстана в субботу сохраняются осадки, туман и порывистый ветер, на юге с пыльной бурей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днем дождь, ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, +15+17. По метеоусловиям ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +18+20.

В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях синоптики прогнозируют дождь, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – туман, +6+11, +13+18 соответственно. В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, небольшой дождь, +15+20. В Костанайской области ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с, +8+13.

На территории Карагандинского и Восточно-Казахстанского регионов синоптики прогнозируют местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области ожидаются также осадки, +12+17, +15+20.

В Алматинской области ожидается ясная погода без осадков, +17+22. В Жамбылском регионе местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области небольшой дождь, днем местами усиление ветра с пыльной бурей 15-20 м/с, +20+25, +22+27 соответственно. В Южно-Казахстанской области ясная погода, без осадков, +24+29.

В Мангистауском регионе местами ожидаются дождь и туман, +13+18. В Актюбинской области прогнозируют дождь, усиление ветра 15-20 м/с, +10+15. И в Атырауской области кратковременный дождь с грозой, днем усиление ветра 15-20 м/с, +12+17. В Западно-Казахстанской области ожидается небольшой дождь, местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, +10+15.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока Казахстана ожидаются колебания водности. На отдельных реках равнинной территории (Акмолинская, ЗКО, Актюбинская, Костанайская области) и центра республики будут отмечаться колебания уровней воды. На реках СКО будет происходить дальнейшее очищение от ледяных образований, возможны разливы, подтопления и подъемы уровней воды нижерасположенных гидрологических постов от Сергеевского водохранилища.