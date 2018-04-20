Президент Турции предлагает увеличить товарооборот с Казахстаном до $10 млрд

Астана. 20 апреля. КазТАГ — В рамках визита в Турцию министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Р.Эрдоган выразил уверенность в том, что планируемое (летом – КазТАГ) в Анкаре заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством лидеров двух государств придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии и в этой связи Р.Эрдоган предложил поставить новую цель увеличения товарооборота до $10 млрд (в год – КазТАГ)», — говорится в сообщении МИДа в пятницу.

«Президент Турции отметил значение проходящего при поддержке Н. Назарбаева Астанинского процесса по Сирии, который, по его мнению, повысил авторитет Казахстана на мировой арене. По словам Р.Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля. Турецкий лидер также поблагодарил Н.Назарбаева за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа», — указано в сообщении.

В Анкаре К.Абдрахманов также провел встречу с председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом, на которой рассмотрены вопросы межпарламентских связей и взаимодействия двух стран в международных парламентских организациях.

В рамках визита глава МИД Казахстана также провел встречу с руководителями ведущих политологических центров и обозревателями турецких средств массовой информации, на которой состоялся обмен мнениями о геополитической ситуации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении.

По информации МИД РК, к настоящему времени турецкие деловые круги инвестировали в экономику Казахстана более $2 млрд, а объем казахстанских инвестиций в Турцию составляет порядка $1 млрд. Почетные консульства Казахстана действуют в турецких провинциях Адана, Бурса, Невшехир, Мерсин и городе Алания.

Как сообщалось, президент РК Нурсултан Назарбаев планирует нанести визит в Турцию этим летом.

«В центре переговоров в Анкаре — проработка содержательных вопросов предстоящего официального визита президента Казахстана Н. Назарбаева в Турцию летом этого года. Стороны также готовятся к заседанию совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав двух государств», — сообщал МИД РК.