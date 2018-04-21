Демпартия США подала в суд на РФ, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США подала в суд на РФ, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и WikiLeaks, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

«НКДП подал иск в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) против правительства России, членов предвыборного штаба Д. Трампа и организации Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью создания помех для проведения президентской гонки и оказания помощи Д. Трампу», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, в качестве ответчиков в документах, кроме прочего, указаны РФ, главное управление Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, Д. Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Д. Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос. Последним троим ранее обвинения уже были предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемых России попытках вмешательства в выборы в США.

В документе истцы утверждают, что «кампания Д. Трампа получала выгоду от нелегальной поддержки России, а также поддерживала секретные связи с лицами, связанными с российским правительством, включая разведслужбы, которые ответственны за совершение кибератак на НКДП».

«В ходе этих контактов ближайшие советники в кампании Д. Трампа и российские агенты заключили соглашение по продвижению кандидатуры Д. Трампа нелегальным путем. Российские агенты внедрились в компьютерную сеть НКДП в США, а также в другие учетные записи электронной почты, получив доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации. После этого они передали эти сведения ответчику Wikileaks, чей основатель Джулиан Ассанж разделял цели нанести ущерб Демократической партии в преддверии выборов», — говорится в тексте искового заявления.

Далее в нем повторяются уже неоднократно звучавшие утверждения в том, что хакер Guccifer 2.0, который якобы является сотрудником ГУ Генштаба РФ, распространил полученные путем взлома документы в интернете, что поддержал тогда еще кандидат Д. Трамп. Как полагают истцы, все ответчики намеренно помогали ГУ Генштаба ВС РФ для проведения якобы имевших место с его стороны кибератак на американские институты власти.