Иран пригрозил Израилю ракетным ударом по авиабазам

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами пригрозил ракетным ударом по авиабазам Израиля, пишет газета «Известия».

«Руки на спусковом крючке и ракеты готовы», — цитирует Х. Салами агентство Al-Masdar.

При этом он подчеркнул, что израильские авиабазы находятся в зоне поражения иранских ракет, а также заявил, что в случае войны результатом станет «полное уничтожение» Израиля.

Отмечается, что заявление Х. Салами стало ответом на публикацию Израилем 17 апреля, на которой показаны 5 контролируемых Тегераном баз в Сирии.

В ночь на 9 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Всего было выпущено 8 ракет, 5 из которых были сбиты, 3 попали в цель. В результате бомбардировки погибли и пострадали несколько человек.