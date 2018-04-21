Иран пригрозил Израилю ракетным ударом по авиабазам

Новости 51 0

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами пригрозил ракетным ударом по авиабазам Израиля, пишет газета «Известия».

«Руки на спусковом крючке и ракеты готовы», — цитирует Х. Салами агентство Al-Masdar.

При этом он подчеркнул, что израильские авиабазы находятся в зоне поражения иранских ракет, а также заявил, что в случае войны результатом станет «полное уничтожение» Израиля.

Отмечается, что заявление Х. Салами стало ответом на публикацию Израилем 17 апреля, на которой показаны 5 контролируемых Тегераном баз в Сирии.

В ночь на 9 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Всего было выпущено 8 ракет, 5 из которых были сбиты, 3 попали в цель. В результате бомбардировки погибли и пострадали несколько человек.

«Русские – это евреи XXI века» «Русские – это евреи XXI века»
3180

Похожие материалы:

  1. Сирия передала России две неразорвавшиеся при ударе США крылатые ракеты
  2. Россия намерена разорвать сотрудничество с США по ракетным двигателям
  3. Иран отказался от использования доллара при международных расчетах
  4. Россия, Иран и Турция в совместном заявлении по Сирии вновь выступают за ее независимость и единство
  5. Иран планирует проложить трассу к Средиземному морю через Ирак, Сирию и Ливан

Новости партнеров

Загрузка...