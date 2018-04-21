Игроки нефтяного рынка не согласны с мнением Трампа об искусственном завышении цен картелем ОПЕК

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Игроки нефтяного рынка не согласны с заявлением президента США Дональда Трампа об искусственном завышении цен картелем ОПЕК, сообщает РБК.

«Мы думаем, что на самом деле цены формируются на рынке», — сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что на котировки влияют многие факторы.

Главный из факторов, по словам А.Новака, — баланс спроса и предложения.

«Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — подчеркнул министр.

Ранее на обвинения в искусственном завышении цен ответил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Он заявил, что у организации и стран, входящих в нее, нет никакой цели по ценам на нефть.

«Цена не является нашим целевым ориентиром. Нашей целью остается восстановление стабильности на рынке. И это в интересах не только производителей, но и потребителей», — сказал М. Баркиндо.

Он отметил, что ОПЕК в июне продолжит диалог с американскими производителями сланцевой нефти.

«Мы пригласили американские компании поучаствовать в нашем июньском семинаре в Вене. И мы уже получили несколько подтверждений», — сказал генсек.

Д. Трамп написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены, несмотря на «рекордное количество нефти повсюду». В этой ситуации, по словам президента США, «нет ничего хорошего».