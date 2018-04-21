Полиция Великобритании определила основных подозреваемых в покушении на Скрипалей

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Британская полиция идентифицировала ключевых подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

«Полиция в настоящий момент пытается возбудить дело против «лиц, представляющих интерес для следствия, которые, предположительно вернулись в Россию», — говорится в сообщении в субботу.

По информации газеты, сейчас власти полагают, что Скрипали были отравлены в их доме в Солсбери ударной боевой группой, направленной в Англию российскими властями. Они, по утверждению издания, обработали отравляющим веществом, находившемся в жидком виде, дверную ручку дома С. Скрипаля.

The Daily Telegraph отмечает, что следователи ожидают «огромных сложностей» в выдвижении обвинений против подозреваемых.

По словам бывшего детектива лондонской полиции, «могут существовать косвенные доказательства того, что определенные русские были на определенных авиарейсах, а также находились в Солсбери в тот момент (покушения на Скрипалей – КазТАГ), но это необязательно доказывает, что нападение было совершено ими».

Представитель Скотленд-Ярда в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию заявил, что полиция «не обсуждает конкретные линии расследования».