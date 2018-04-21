КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — КНДР приостанавливает ядерные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний», — говорится в сообщении со ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Также Ким Чен Ын добавил, что КНДР не будет передавать другим странам ядерное оружие и технологии в соответствии со своей новой стратегией развития социалистической экономики, предусматривающей отказ от проведения ядерных испытаний и запусков баллистических ракет.

«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если против нашей страны не будет ядерных угроз или провокаций. В любом случае мы не будем передавать ядерное оружие и технологии (другим странам – КазТАГ). Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей», — отметил северокорейский лидер.

Он добавил, что в соответствии со своей новой стратегией развития социалистической экономики Пхеньян намерен активизировать диалог с мировым сообществом для защиты мира на Корейском полуострове.

«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — подчеркнул лидер КНДР.

Напомним, КНДР в 1993 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (окончательно вышла в январе 2003 года). К настоящему времени КНДР произвела уже 6 ядерных испытаний. В сентябре прошлого года страна объявила об успешном взрыве водородного заряда, с чем соглашается большинство иностранных экспертов. После этого Пхеньян объявил о завершении разработки ядерного оружия и провозгласил себя ядерной державой.

В начале 2018 года на фоне проведения в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого, как ожидается, с северокорейским лидером может встретиться президент США Дональд Трамп.