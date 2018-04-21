Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Почти 100 рейсов отменили в аэропорту Пекина из-за дождей и грозы, пишет ТАСС со ссылкой на газету «Синьцзинбао».

«Пекинский аэропорт Шоуду в субботу отменил 97 авиарейсов в связи с дождями и грозовым предупреждением», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными дождями и грозами, сегодня в графике работы столичного аэропорта произойдут большие изменения. Регуляторы воздушного сообщения могут (дополнительно – КазТАГ) проинформировать пассажиров об (изменениях – КазТАГ) в авиарейсах», — отмечается в материале администрации воздушной гавани.

Уточняется, что большая часть отмен коснулась внутренних рейсов.

Согласно первоначальному графику, 21 апреля воздушная гавань Пекина должна обслужить 1 тыс. 724 рейса, из которых ровно половина прибывает в столицу Китая.