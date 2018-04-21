Алматы. 21 апреля. КазТАГ — США завершили создание прототипа лазерного оружия, пишут «Известия».

«Прогресс США в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента», — заявил новый глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

«Сейчас у нас есть прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от угроз летательных беспилотников», — сказал Н. Педрейро в интервью SpaceNews.

По его словам, в 2017 году была продемонстрирована работа 30-киловатной лазерной системы ATHENA (Advanced Test High Energy Asset).

«Система поражала воздушные цели в полете, вызывая потерю управления и структурный сбой», — сказал Н. Педрейро, отметив, что сейчас в США работают над использованием лазерных систем для уничтожения баллистических ракет.

Ранее, 20 апреля, были раскрыты способности первой американской гиперзвуковой крылатой ракеты. Она должна будет перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.