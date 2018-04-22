Новое правительство сформировал президент Азербайджана

Алматы. 22 апреля. КазТАГ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал в субботу новый состав правительства страны, сообщает ТАСС.

«Ключевые министры сохранили свои места в новом правительстве. В частности, министром внутренних дел вновь назначен Рамиль Идрис оглы Усубов, иностранных дел – Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, обороны – Закир Аскер оглы Гасанов, по чрезвычайным ситуациям – Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров, экономики – Шахин Абдулла оглы Мустафаев», — говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее распоряжение, размещенное на сайте главы государства.

Также сообщается, что сохранили свои портфели в новом правительстве министр энергетики Пярвиз Огтай оглы Шахбазов, юстиции – Фикрет Фаррух оглы Мамедов, финансов – Самир Рауф оглы Шарифов, транспорта, связи и высоких технологий – Рамин Намиг оглы Гулузаде, налогов – Микаил Чингиз оглы Джаббаров.

Кроме того, глава государства назначил новых министров труда и социальной защиты населения – Сахиля Рафиг оглы Бабаева, который сменил на этом посту Салима Январ оглы Муслимова, и сельского хозяйства – Инама Имдад оглы Керимова, пришедшего на место Гейдара Ханыш оглу Асадова.

«Не назначены пока министры образования, здравоохранения, молодежи и спорта, а также культуры», — отмечается в сообщении.

Согласно распоряжению, первым заместителем премьер-министра вновь назначен Ягуб Абдулла оглы Эйюбов, вице-премьерами Али Джавад оглы Ахмедов, Али Шамиль оглы Гасанов и Гаджибала Ибрагим оглы Абуталыбов. Последний ранее был главой Исполнительной власти города Баку. Начальником службы госбезопасности вновь стал Мадат Гасанфар оглы Гулиев, Службы внешней разведки – Орхан Седъяр оглы Султанов.

Ранее в субботу Ильхам Алиев назначил премьер-министром страны Новруза Мамедова, который до этого был помощником президента по внешнеполитическим вопросам. Прежний кабмин, согласно конституции, подал в отставку 18 апреля, после приведения к присяге И. Алиева, избранного на выборах 11 апреля на четвертый срок.

Напомним, 12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления И. Алиеву в связи с повторным избранием на пост президента Азербайджана.

И. Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане, набрав 86% голосов.