Более Т800 млн выделили в ВКО на реконструкцию побережья Алаколя в 2018 г.

Усть-Каменогорск. 22 апреля. КазТАГ — Более Т800 млн выделили в Восточно-Казахстанской области на реконструкцию побережья Алаколя в 2018 году, сообщил директор туристского информационного центра ВКО Сымбат Рамазанов.

«Немалая работа проведена для того, чтобы улучшить условия туристов, прибывающих отдохнуть на побережья озера Алаколь. В прошлом году в реконструкцию и благоустройство побережья было вложено Т500 млн бюджетных средств. Нынче эта работа продолжается, и теперь выделено Т817 млн», — сказал С. Рамазанов в воскресенье.

Также он сообщил, что начато поэтапное научное исследование лечебных свойств воды Алаколя.

«Как известно, в прошлом году – в воде озера было обнаружено 27 видов микроэлементов и содержание целебного газа – радона. Исследования продолжаются и в этом году в перспективе за счет развития лечебных процедур базам отдыха можно продлить сезон работы, поскольку клиенты могут приезжать в лечебных целях не только в июле или августе, но и раньше или позже купального сезона», — отметил С. Рамазанов.

Как отмечается, ВКО занимает первое место в республике по количеству мест размещения туристов, имея 509 мест с единовременным размещением 27 713 человек в сутки. Благодаря своим климатическим и природным условиям в регионе можно развивать практически все виды туризма: горнолыжный, экологический, охота и рыбалка, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, пляжный.