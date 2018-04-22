Изучить все склоны гор в Кегенском районе поручил аким Алматинской области

Талдыкорган. 22 апреля. КазТАГ — Аким Алматинской области Амандык Баталов поручил изучить все склоны гор в Кегенском районе, передает корреспондент агентства.

«8 апреля здесь было зафиксировано землетрясение, затем пошли дожди. Здесь находится линия тектонического разлома. Все это в совокупности могло привести к этому инциденту. Сейчас необходимо провести тщательное исследование на всех склонах гор, в особенности около населенных пунктов», — отметил А. Баталов в ходе работы оперативного штаба, состоявшегося в Кольсайском ущелье в воскресенье.

В свою очередь руководитель ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК Токтар Баймолдаев доложил о ситуации на 22 апреля акиму.

«Язык оползня достиг русла р. Кольсай. Скорость передвижения грунта составляет 1 м/час. Грунт может заполнить русло реки, но река может проложить себе новое русло. Сейчас по реке проходит 2 куба воды. В конце мая и начале июня объем пропуска воды на реке составит 30 кубов. Грунтовая масса будет смываться через реку, но это грозит созданием мелкой частицы на дне реки, что может привести к розливу в низовье. Мы хотим обеспечить проход воды через эвакуационный канал. Возможно и применение взрывных работ», — отметил Т. Баймолдаев.

Выслушав мнение экспертов, аким дал ряд поручений. В первую очередь поставить на низовье реки гусеничные экскаваторы для углубления дна. Если вся горная масса перекроет реку, надо использовать метод сливания воды на моренные озера, через вычерпывание воды или сифонным методом.

Кроме того, А. Баталов поручил проложить обходные пути электролиний и дороги с изучением геологических условий.

Как отмечается, на месте происшествия мобилизована вся необходимая техника ведется ежечасный контроль движения горной массы. Угрозы для населенных пунктов нет. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в ряде СМИ прозвучала информация о том, что дорога в пос. Саты перекрыта. Это информация не соответствует действительности. Дорога в поселок открыта и не перекрывалась. Так как смещение горной массы произошло после поселка, за кардоном Национального парка «Кольсай колдеры».

Напомним, 19 апреля в ходе визуального осмотра оползнеопасных участков наблюдателями гидропоста «Кольсай» ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в Алматинской области на территории нынешнего Кегенского района (бывший Райымбекский) вблизи с. Саты обнаружен сдвиг горной массы. Основной причиной активизации старого оползневого очага является значительное количество осадков и сейсмического воздействия. Оползень оставил без электричества зоны отдыха на Кольсайских озерах.

Объем оползня на 21 апреля составил более 50 млн. куб. м, длина – 1,7 тыс. м, ширина – 900 м. Горная масса движется к руслу Кольсай. Есть угроза перекрытия русла реки, что может повлечь за собой образование нового озера.

Общая протяженность сошедшего в Алматиснкой области оползня по фронту на 22 апреля составила 900 м. Оползень продолжает движение в сторону р. Кольсай.