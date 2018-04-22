Иран готов возобновить ядерную программу, если США вернут санкции

Алматы. 22 апреля. КазТАГ — Иран возобновит свою ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит заморозку введенных из-за нее санкций, приостановленных после заключения соглашения в Вене в 2015 году. Об этом.

«Нам приходится иметь ряд вариантов действий, эти опции готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью», — заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS, фрагмент которого опубликован на сайте канала.

По его словам, «все опции готовы», решение будет принято в надлежащий момент.

Он также заметил, что мировое сообщество не может призывать в одностороннем порядке Иран придерживаться сделки, «которая уже была нарушена».

«С того момента, как президент Д. Трамп вступил в должность, он на самом деле не придерживался сделки. Он и его администрация предприняли все меры, чтобы не дать Ирану получить благодаря сделке экономическую выгоду», — отметил дипломат.

По мнению Тегерана, такие шаги подрывают доверие к Вашингтону.

Напомним, в июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Д. Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. А 12 января этого года американский лидер заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами, которые пока ни к какому видимому прогрессу не привели.

Согласно американскому законодательству, к 12 мая Д. Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Ожидается, что он не станет этого делать, в таком случае они автоматически возобновятся.