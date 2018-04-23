«Банк Астаны» ввел ограничения на операции со счетами физлиц

Алматы. 23 апреля. КазТАГ – АО «Банк Астаны» с 22 апреля установил временные ограничения на проведение ряда операций физическими лицами, говорится в сообщении банка.

«Сообщаем вам о том, что в связи с последними событиями, с целью сохранения возможности исполнения текущих обязательств перед вкладчиками, банк вынужден установить временные ограничения в период с 22 апреля по 2 мая 2018 года», — указывается в информации, размещенной на сайте банка.

При этом отмечается, что ограничения распространяются на проведение следующих операций физическими лицами: «переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц – до 200 тыс. тенге с одного счета в сутки в интернет- и мобильном банкинге; изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица – до 1 млн тенге в неделю».

Что касается текущих счетов юридических лиц, то, согласно сообщению, «банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования».

«В первую очередь банк планирует исполнять обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц, согласно договорным срокам погашения», — подчеркивается в информации.

Также отмечается, что «банк ведет комплексную работу по обеспечению исполнения вышеуказанных мер, включая направленное 20 апреля 2018 года обращение в адрес НБРК (Национального банка Казахстана – КазТАГ) о предоставлении экстренной ликвидности».

«Возможность и условия предоставления указанного займа в данный момент обсуждаются с представителями НБРК», — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка РК Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

19 апреля председатель правления АО «Банка Астаны» Искандер Майлибаев на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что банк полностью выполняет свои обязательства и все пруденциальные нормативы регулятора.

«Сейчас банк исполняет и готов исполнять все свои обязательства. Запас ликвидности и имеющиеся активы позволят это сделать. Мы выполняем все регуляторные требования», — заверил он.