Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку

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Алматы. 23 апреля. КазТАГ – Премьер-министр Армении Серж Саргсян оставил свой пост на фоне массовых антиправительственных акций в стране, сообщает РБК.

«Глава правительства Армении Саргсян подал в отставку», — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

В заявлении С.Саргсян указал, что в последний раз обращается к гражданам как глава государства. «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. В сложившейся ситуации… есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — цитирует пресс-служба С. Саргсяна.

«Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование», — подчеркнул он.

С.Саргсян также выступает против применения армии для разрешения конфликта.

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Как сообщалось, утром 23 апреля министерство обороны Армении подтвердило тот факт, что к акциям протеста в Ереване присоединилась часть военнослужащих из состава миротворческой бригады. В военном ведомстве указали, что солдаты самовольно покинули свою часть.

Массовые протесты оппозиции против назначения С.Саргсяна премьер-министром идут в Армении с 13 апреля. Он уже занимал пост главы правительства в 2007-2008 годах, был президентом страны в 2008-2018 годах в течение двух сроков. После проведенной С. Саргсяном реформы Конституции в 2015 году, когда из полупрезидентской Армения стала парламентской республикой, премьер-министр возглавляет исполнительную власть в стране. Таким образом, С. Саргсян намерен оставаться в том же качестве, что и на президентском посту, еще один срок.

Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Н. Пашинян от лица армянской оппозиции 17 апреля, в день назначения С. Саргсяна премьером, заявил о начале «бархатной революции». За время уличных столкновений с полицией было задержано более 200 человек.

22 апреля стало известно, что оппозиционные депутаты парламента страны Н. Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. Также сообщалось, что полиция в воскресенье применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване на проспекте Арцах.

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