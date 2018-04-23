Франция создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа

Новости 55 0

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Франция создает собственный сервис по обмену зашифрованными сообщениями из опасений, что зарубежные организации могут иметь доступ к разговорам высших государственных чиновников страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

«Нам необходимо найти способ обмениваться зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России», — сообщила представительница Национального совета по цифровым технологиям в понедельник.

По ее словам, правительству Франции «приходится задумываться, о потенциальных утечках, которые могут произойти, как это было у Facebook».

Ожидается, что новый мессенджер станет обязательным для госслужащих Франции уже к лету этого года.

Как отмечается, приложение уже тестируют около 20 высших государственных служащих страны.

«Русские – это евреи XXI века» «Русские – это евреи XXI века»
3478

Напомним, скандал с Facebook произошел 12 марта, когда стало известно об утечке данных 50 млн пользователей, осуществленной компанией Cambridge Analytica. Число аккаунтов позже возросло до 87 млн.

Похожие материалы:

  1. Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд
  2. Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с ударами США, Франции и Великобритании по Сирии
  3. США и Франция считают, что глава Сирии Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека
  4. Франция хочет инвестировать в проекты ветряной и солнечной энергетики РК, организует бизнес-миссию в Астану
  5. Выполнение Францией договора об обычных вооруженных силах в Европе проинспектировал представитель МО РК

Новости партнеров

Загрузка...