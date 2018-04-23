Успешный старт сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею, «легковесный» соперник Геннадия Головкина, наши ватерполисты в суперфинале Мировой лиги и победа баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Хоккей: первый блин – не комом

Вчера в Будапеште стартовал чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона. Борьбу за две путевки в класс сильнейших ведут шесть сборных – Словении, Италии, Казахстана, Великобритании, Польши и Венгрии. В состав нашей команды включены: вратари – Хенрик Карлссон, Дмитрий Мальгин; защитники – Артемий Лакиза, Кевин Даллмэн, Леонид Метальников, Кирилл Полохов, Мадьяр Ибрайбеков, Максим Семенов, Валерий Орехов; нападающие – Роман Старченко, Антон Сагадеев, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Егор Петухов, Ярослав Евдокимов, Павел Акользин, Дмитрий Гурков, Владимир Маркелов, Алихан Асетов, Максим Волков, Иван Кучин, Дмитрий Грентц. Главный тренер – Галым Мамбеталиев.

Как видим, сборная серьезно обновилась. По разным причинам не поехали на чемпионат мира Роман Савченко, Талгат Жайлауов, Константин Пушкарев, Найджел Доус и ряд других хоккеистов, игравших за главную команду страны в предыдущие годы. Отказ от услуг некоторых из них объясняют тем, что они решили уйти из «Барыса».

Первый свой матч наша дружина провела с хозяевами турнира. Два периода соперники безуспешно атаковали ворота друг друга. И это при том, что команды довольно часто оставались в неравных составах: и казахстанцы, и венгры удалялись по четыре раза. Но в заключительном периоде чаша весов склонилась в пользу подопечных Мамбеталиева. Сначала достиг цели дальний бросок Орехова, затем отличился Рымарев (его точным пасом на ворота вывел Старченко), а довершил дело тот же Рымарев, удачно сыгравший на добивании после того, как шайба отскочила от заднего борта, – 3:0. Причем все три шайбы были заброшены в течение четырех минут с небольшим.

А ранее на льду сошлись сборные Словении (год назад играла в элите мирового хоккея) и Великобритании (перешла из группы «В» первого дивизиона). Казалось бы, первая была фаворитом, но победу одержали британцы – 3:1.

Именно с ними встретятся казахстанцы в следующем своем матче, который состоится 24 апреля. Спустя день они сыграют с итальянцами (которые вчера взяли верх над поляками – 3:1), 27 апреля – со словенцами, 28 апреля – с поляками.

Бокс: рожденные в СССР

Геннадий Головкин все-таки выйдет на ринг 5 мая. Его соперником будет Ванес Мартиросян, которому за четыре дня до поединка исполнится 32 года. Этот боксер родился в Армении, но еще в раннем детстве родители увезли его за океан. Представлял США на Олимпийских играх 2004-го – тогда ему исполнилось 18 лет. Выступал в весовой категории до 69 кг. Во втором своем бою проиграл кубинцу Лоренсо Арагону, который затем дошел до финала, в котором уступил Бахтияру Артаеву (это было единственное «золото» Казахстана на той Олимпиаде). Кстати, тогда же олимпийское «серебро» завоевал Геннадий Головкин, который выступал в следующей весовой категории – до 75 кг.

На профи-ринге Мартиросян до сего дня тоже выступал в более легком весе – до 69,8 кг, тогда как Головкин боксирует в категории до 72,6 кг. Он провел 40 боев, из которых 36 выиграл, три проиграл и один свел к ничьей. Ничейный поединок был с очень сильным кубинцем Эрисленди Лара (сейчас №3 в рейтинге боксеров первого среднего веса по версии журнала Ring). Случилось это пять с половиной лет назад. Но в мае 2016-го, когда они встретились снова, Мартиросян проиграл. После этого, то есть на протяжении двух последних лет, будущий соперник Головкина в боях не участвовал.

Некоторые эксперты раскритиковали такой выбор казахстанца и его команды: мол, соперник далеко не самый сильный. Они бы предпочли увидеть в другом углу ринга, например, украинца Сергея Деревянченко, который готов был сразиться с Головкиным.

Водное поло: теперь – суперфинал

Мужская сборная Казахстана выступит в суперфинале Мировой лиги, который пройдет 18-23 июня в подмосковной Рузе (Россия). В нем примут участие лишь восемь команд. Половина их отобралась от Европы, половина – от остальных континентов. В последнем случае речь идет о розыгрыше Интерконтинентального кубка с участием сильнейших сборных Азии, Океании, Южной и Северной Америки. Этот турнир прошел в Окленде (Новая Зеландия), а на кону стояли четыре путевки в суперфинал Мировой лиги.

Вначале десять команд-участниц были разделены на две группы. В своем квинтете казахстанцы выиграли у канадцев – 10:9 (этот матч оказался решающим в споре за второе место, которое гарантировало решение главной задачи), у второй сборной Новой Зеландии – 15:7 и у аргентинцев – 8:8 (по пенальти – 4:1), а единственное поражение потерпели от австралийцев – 6:21. В матче за «бронзу» наши ватерполисты уступили японцам – 7:12. А «золото» завоевали американцы, которые победили в финале австралийцев – 9:6.

Наша сборная выступала в следующем составе: Павел Липин, Евгений Медведев, Султан Шынжигитов, Роман Пилипенко, Мирас Аубакиров, Алексей Шмидер, Александр Гуванюк, Руслан Ахметов, Рустам Укуманов, Михаил Рудай, Равиль Манафов, Юлиан Вердеш, Валерий Шлемов.

Уже проведена жеребьевка суперфинального турнира. Казахстанская дружина попала в группу «А» вместе с командами Хорватии, США и России. В квартете «В» оказались сборные Венгрии, Черногории, Австралии и Японии.

Баскетбол: еще не все потеряно

«Астана» наконец-то прервала серию поражений (она составила пять матчей подряд), выиграв в родных стенах у таллиннского «Калева», причем наша команда впервые в нынешнем сезоне набрала свыше ста очков. Кстати, более половины из них – после точных дальних бросков из-за дуги. Но ради справедливости надо сказать, что соперник был не самый сильный – команда из столицы Эстонии занимает предпоследнее место в Единой лиге ВТБ и потеряла все шансы на выход в «плэй-офф».

В течение получаса игрового времени, то есть на протяжении трех четвертей, «Астана» методично наращивала свое преимущество в счете: после первой десятиминутки она выигрывала 8 очков, после второй – 15, после третьей – 18. Правда, к середине заключительной четверти гости сократили свое отставание до 6 очков. Но тут свое веское слово сказал Малкольм Грант, набравший семь очков подряд, после чего судьба матча была решена. Итоговый счет – 102:92. Самыми результативными в составе «Астаны» стали Грант – 32 очка, Леонидас Каселакис – 17 (плюс 8 подборов и 8 передач), Энтони Клеммонс – 16.

После 22-х проведенных матчей наша команда имеет 7 побед и занимает 11-е место. Столько же побед у «Нижнего Новгорода» (7-е место), «Пармы» (8-е), ВЭФ (9-е) и «Цмоки» (10-е). Но они провели на игру меньше, чем «Астана». Впрочем, у казахстанского клуба еще есть шансы на то, чтобы попасть в «топ-8», а значит, и в «плэй-офф». Для этого надо в двух последних матчах выиграть у ВЭФ (в гостях) и у «Автодора» (дома).

Футбол: «Астана» и «Кайрат» уходят вперед

Вчера в чемпионате Казахстана состоялся 6-й тур. Оба фаворита первенства – «Астана» и «Кайрат» – выиграли свои матчи и привычно расположились на первых двух строчках турнирной таблицы. А вот клубы «второго эшелона» («Ордабасы», «Тобол», «Иртыш»), которые являются главными претендентами на «бронзу» и на попадание в так называемую зону еврокубков, понесли очковые потери.

«Ордабасы» – «Астана» 1:2. Шымкентская команда, одержавшая на старте четыре победы, потерпела второе поражение подряд. И счет, надо признать, по игре. У гостей дважды отличился Алексей Щеткин – правда, в этих голах больше заслуги тех, кто ему ассистировал. Еще до перерыва Еркебулан Тунгышбаев отквитал один мяч: после его удара ошибся вратарь Ненад Эрич. Во втором тайме «Астана» была ближе к тому, чтобы увеличить счет, чем «Ордабасы» к тому, чтобы сравнять.

«Кайрат» – «Кайсар» 4:1. Алматинская команда одержала крупную победу, но сумела сломить сопротивление соперника лишь в середине второго тайма – до перерыва команды обменялись голами.

«Тобол» – «Акжайык» 1:1. Уральский клуб продолжает удивлять. В предыдущем туре он выиграл дома у «Ордабасы», а теперь в гостях отобрал очки у другого претендента на призовое место. К тому же еще неизвестно, сумели бы хозяева сравнять счет, если бы на исходе первой трети матча (уральцы к тому времени выигрывали) арбитр не удалил игрока «Акжайыка» якобы за симуляцию, причем это решение выглядело более чем спорным.

«Жетысу» – «Иртыш» 2:1. Не идет игра и у павлодарского клуба – еще одного претендента на медали. В четырех последних матчах он набрал лишь одно очко. Теперь «Иртыш» проиграл команде, вернувшейся из первой лиги. Гости открыли счет, но в последние десять минут игры пропустили два мяча от футболистов, вышедших на замены. Волевая победа «Жетысу».

«Шахтер» – «Актобе» 1:1. Ничья – закономерный итог матча, прошедшего в равной борьбе.

«Кызылжар» – «Атырау» 1:1.

Турнирное положение после 5 туров: «Астана» – 16 очков, «Кайрат» – 14, «Тобол» – 13, «Ордабасы» – 12, «Шахтер» – 9, «Акжайык» – 8, «Жетысу» и «Иртыш» – по 7, «Актобе» – 5, «Кызылжар» – 4, «Кайсар» и «Атырау» – по 2.

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