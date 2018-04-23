Страны СНГ обсудят в Минске укрепление международного сотрудничества в области уголовного правосудия

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Алматы. 23 апреля. КазТАГ – 24-25 апреля в Минске эксперты Содружества независимых государств (СНГ) обсудят вопросы сотрудничества в области уголовного правосудия, сообщает пресс-служба исполкома СНГ.

«24-25 апреля в исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта конвенции государств – участников СНГ об исполнении судебных решений в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что документ направлен на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и расширение взаимопомощи в области уголовного правосудия на основе принципов уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Конвенция будет регулировать отношения стран по исполнению судебных решений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных в государстве вынесения приговора к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и мерам уголовно-правового характера. Главное условие – судебное решение должно быть окончательным и вступившим в законную силу.

В документе оговорены порядок направления и исполнения запросов о передаче приговора, обязательства, возникающие перед страной исполнения приговора, а также порядок пересмотра, помилования и амнистии по переданным приговорам.

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