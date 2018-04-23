Мораторий на иностранные авто для чиновников предлагают ввести в РК после покупки госорганами иномарок на Т4,7 млрд

Астана.16 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Мораторий на иностранные авто необходимо восстановить в Казахстане после покупки госорганами зарубежных автомобилей на Т4,7 млрд, заявил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«По итогам 12 месяцев 2017 года госучреждениями были приобретены 461 единиц легковых автомобилей иностранного происхождения на сумму Т4,7 млрд и в этой связи наш союз выступает с инициативой относительно восстановления моратория на приобретение иностранных автомобилей и возвращение тех преференций отечественным производителям, которые ранее были предусмотрены действующим законодательством до присоединения Казахстана к ВТО», — сказал О. Алферов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, союз участвует в обсуждении поправок в законопроект «О государственных закупках», который в настоящее время находится в мажилисе парламента РК.

«Мы рассчитываем, что наши предложения будут услышаны, и представители отечественных государственных органов будут приобретать исключительно отечественные автомобили. Перечисленные мной примеры не означают, что госучреждения Казахстана отвергают продукцию отечественных производителей. Большинство госорганов предпочитают именно продукцию отечественного автопрома и более трети всех закупаемых автомобилей в рамках тендера приходятся на автомобили Lada», — добавил спикер.

По данным главы союза, с начала 2018 года госучреждениями было приобретено 6 единиц автомобилей иностранного производства.

«Это главным образом автомобили бренда Toyota. Прежде всего Toyota Camry и Toyota Hilux в стоимостном диапазоне от Т10 млн до Т13 млн. Если поименно и конкретно, то ДВД Костанайской области приобрел автомобиль Toyota Hilux по цене Т13,9 млн,аппарат Шымкентского городского маслихата приобрел Toyota Camry по цене Т12,9 млн, областной противотуберкулезный диспансер ЗКО приобрел автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью Т11,6 млн, областной Казахский драматический театр им. Махамбета Атырауской области приобрел Toyota Camry стоимостью Т9,9 млн и РГП «Институт геофизических исследований» приобрел автомобиль Toyota Hilux стоимостью чуть дороже Т13 млн», — перечислил О. Алферов.

Напомним, 20 декабря 2017 года МИА КазТАГ сообщало о том, что чиновники Казахстана в 2017 году приобрели более 20 люксовых иностранных внедорожников на сумму более Т1 млрд. Многие должностные лица за то, что покупали престижные иномарки на государственные средства, в итоге были наказаны.