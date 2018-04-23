Астана. 23 апреля. КазТАГ – Предпосылок для западных санкций в отношении «АвтоВАЗа» и риска для казахстанских производителей Lada нет, считает председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«Мы в любом случае сейчас говорим о неком гипотетическом сценарии. Пока что нет предпосылок имплементации санкций в отношении таких компаний как «АвтоВАЗ». Даже игроки российского банковского сектора пока еще не находятся под санкциями, и все платежные системы к счастью работают, это очень гипотетическая перспектива»,- заявил О. Алферов на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что автозавод «Азия-авто» в Усть-Каменогорске совсем недавно впервые в истории сотрудничества с «АвтоВаЗом» освоил производство полного модельного ряда автомобиля Lada. По его словам, эта работа и обеспечила «столь активное восстановление отечественного автопрома в 2017 и начале 2018 года». Почти половина всего спроса казахстанцев на автомобили отечественной сборки, уточнил спикер, приходится именно на этот бренд.

«В силу наиболее высокого уровня локализации, которая достигает 90%, опасения, связанные с санкциями, на текущий момент, на наш взгляд, являются неактуальными. Тем более что с 2015 года «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi –крупнейший альянс на планете, который располагает мощностями по выпуску автокомпонентов в самых разных частях мира, в том числе в тех государствах, которыене поддерживают западные санкции в отношении России. В случае, если такие проблемы, такая дилемма возникнет, то у альянса будет возможность просто-напросто переключить «АвтоВАЗ» на других поставщиков – азиатских, есть и в Африке, собственно говоря, производство у альянса», — добавил О. Алферов.