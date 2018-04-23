Соглашение о взаимном развитии международных жд-перевозок подписали Казахстан и Россия

Алматы. 23 апреля. КазТАГ – Соглашение о взаимном развитии международных железнодорожных перевозок подписали Казахстан и Россия, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В Москве между АО «KTZ Express» и АО «РЖД Логистика» подписано соглашение о взаимном развитии железнодорожных перевозок в международном сообщении. Документ, подписанный вице-президентом АО «KTZ Express» Ержаном Кулаковым и первым заместителем генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуардом Алырзаевым, направлен на расширение географии собственных сервисов за счет взаимовыгодного использования комплекса логистических и экспедиторских услуг двух компаний для организации железнодорожных перевозок по территориям России, Монголии, Казахстана и стран Центральной Азии», — сообщили в посольстве в понедельник.

Отмечается, что документ также закрепляет договоренности сторон в области расширения сотрудничества по привлечению транзитных перевозок в универсальном подвижном составе и контейнерах, привлечения грузовой базы для доставки грузов в рефрижераторных контейнерах по территории РК и РФ, разработки предложений тарифной политики для стимулирования перевозок жд-транспортом, а также взаимному управлению подвижным составом двух компаний.