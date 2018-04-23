Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2017 г. составила 0,82%

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Доходность пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за прошлый год составила 7,92% при уровне инфляции 7,1%, говорится в сообщении фонда.

«Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков ЕНПФ за 2017 год, составила 550,6 млрд тенге», — указывается в информации, распространенной в понедельник.

При этом отмечается, что общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 января 2018 года достигла Т7,78 трлн, увеличившись с начала 2017 года на Т1,1 трлн, или на 16%.

«Общая сумма поступлений в 2017 году составила 757,7 млрд тенге (без учета возвратов взносов). Общее поступление пенсионных взносов увеличилось на 8% по сравнению с итогами 2016 года, когда данный показатель составил 700,7 (без учета возвратов) млрд тенге», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке фонда, отношение суммы пенсионных накоплений к сумме ВВП РК за 2017 год составила 15,1% против 14,2% в 2016 году.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 2017 год составила Т211,12 млрд, в том числе переводы в страховые организации — Т26,06 млрд. Для сравнения: за прошлый год из ЕНПФ было выплачено Т169,69 млрд, из них в страховые организации — Т22,69 млрд. «В среднем на 1 человека выплаты в 2017 году составили около 576,5 тыс. тенге», — подчеркивается в информации фонда.

Что касается собственных финансовых показателей ЕНПФ, то, согласно сообщению, собственный капитал фонда на 1 января 2018 года составил Т91,3 млрд, увеличившись за 2017 год на Т18,1 млрд.

По данным фонда, это связано с увеличением нераспределенной прибыли за прошлый год.

«Чистая прибыль (ЕНПФ – КазТАГ) после налогообложения за отчетный год составила 18,2 млрд тенге», — отмечается в информации.

ЕНПФ создан в 2013 году на базе АО «НПФ «ГНПФ» путем объединения активов всех накопительных пенсионных фондов. Учредителем и акционером фонда является правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» министерства финансов. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент.