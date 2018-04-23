Семь стран ВТО раскритиковали решение США по тарифам на металлы

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Ряд стран выразили обеспокоенность решением США о введении новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, сообщает ТАСС.

Соответствующие заявления были сделаны представителями этих государств в понедельник в Женеве на заседании комитета по защитным мерам ВТО, сообщил хорошо информированный источник, близкий ко Всемирной торговой организации (ВТО).

«Семь членов ВТО — Россия, Венесуэла, Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и Сингапур — присоединились к Китаю в выражении их обеспокоенности и разочарования в отношении недавнего решения США ввести тарифы на стальную и алюминиевую продукцию», — отметил собеседник.

По его словам, эту проблему поднял на заседании представитель Китая. Он выступил с «сильнейшим заявлением, предупредив, что действия США серьезно подрывают многостороннюю торговую систему». В ответ представитель США «настаивал, что тарифы были введены по мотивам национальной безопасности, а не являлись защитной мерой», и поэтому «нет оснований для просьбы со стороны членов ВТО о консультациях с США по данному вопросу», а также «обсуждения возможной компенсации в соответствии с соглашением о защитных мерах».

Между тем, как сообщил постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко, в соответствии с соглашениями в рамках ВТО сторона, чьи интересы затронуты, «имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций».

В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский союз и Индия.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.