Издание Statesman опубликовало аналитическую статью Махира Али под названием «Who to disbelieve less in Syria?» — «Кто заслуживает меньшего доверия в Сирии?».

В ней говорится так: «До предпринятых в прошлую субботу Англией, Францией и Америкой ракетных атак в Сирии существовал риск того, что великие державы, оказавшиеся сто лет назад как бы незаметно для себя втянутыми в войну, на этот раз через Twitter вовлекаются в катастрофическое столкновение.

К счастью, Соединенные Штаты и их европейские союзники приложили все усилия к тому, чтобы избежать нанесения прямого урона российским или иранским военным. В действительности же пока нет достаточных доказательств и того, что они нанесли большой вред интересам режима Башара Асада.

Западные державы заявляли, что один из трех объектов, подвергшихся воздушной атаке, являлся хранилищем химического оружия. Окажись это правдой, было бы верхом безрассудства наносить огневые удары по нему с учетом риска масштабного химического загрязнения окружающей среды и, следовательно, вероятности появления потерь среди мирного населения. На самом же деле Франция, Великобритания и США, похоже, нанесли воздушные удары по пустым зданиям.

Более четырех лет назад Сирия, как считается, сдала все свои запасы химического оружия, и они были уничтожены под международным контролем.

Хлор не подпадает под действие требований принятой в свое время международной Конвенции о запрещении химического оружия, и он широко используется во всем мире в как средство для очищения воды – но его также можно превратить в химический боеприпас. В ходе I мировой войны хлор, наряду с горчичным газом, служил в качестве эффективного средства для уничтожения живой силы противника.

Применение горчичного газа на поле боя дало толчок появлению одного из самых мощных антивоенных стихотворений английского поэта Уилфреда Оуэна – «Dulce et Decorum Est» («Сладка и приятна…»).

А вот его соотечественник по имени Уинстон Черчилль, который служил своей стране в качестве военного министра в течение двух лет, начиная с 1919 года, не только санкционировал применение химического оружия против большевиков на севере России, но также выступал за его использование против «нецивилизованных» племен в Ираке и Индии.

Между тем из-за неизбирательного распыления химического дефолианта Agent Orange во Вьетнаме погибли сотни тысяч людей, да еще дети до сих пор рождаются с дефектами вследствие того, что их родители подвергались воздействию смертоносного химического средства.

Химическое оружие, несомненно, является проклятием для человечества, и то, что его использование в Сирии не ограничивается режимом Асада, ни для кого не составляет секрета. Непонятно, что же представители ОЗХО могут найти в Думе, которая десять дней назад перешла под сирийско-российский контроль после того, как Джаиш аль-Ислам, поддерживаемая саудовцами исламистская группировка, занимавшая часть района на окраине Дамаска, пошла на заключение сделки, по которой ей был предоставлен безопасный коридор для выезда в провинцию Идлиб.

В сообщениях, распространявшихся в ходе последних нескольких дней, было проигнорировано одно обстоятельство. Имеется в виду то, что ранее в этом месяце российский президент Владимир Путин, прибыв в Анкару с целью проведения встречи на высшем уровне с иранским руководителем Хасаном Рухани и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, дал понять, что он располагает разведданными о готовящейся провокационной химической атаке с возложением ответственности на Дамаск.

Интересно, что даже сама Москва не захотела делать ссылку на свое заблаговременное предупреждение, возможно, осознавая то, что это могло бы быть истолковано как подтверждение наличия сговора. Одна из причин возникновения всеобъемлющей информационной путаницы касательно Сирии состоит в том, что коренной вопрос в данном случае ставится не так, как следовало бы. Сейчас ведь важно знать не то, кому надо больше верить, а то, кому следует меньше верить».

