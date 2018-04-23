Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Среди глав МИД G7 нет единства мнений по атомной сделке с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

«Главы МИД G7 не смогли прийти к единому общему мнению о дальнейшей судьбе сделки с Ираном по атому», — говорится в сообщении в понедельник.

В то же время министр иностранных дел Японии Таро Коно в воскресенье сообщил японским журналистам, что в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств G7 многие выступили за необходимость полноценного дальнейшего выполнения иранской сделки.

Как отмечается, информации о том, кто из глав МИД G7 выступал против такого подхода, на данный момент не приводится.

Напомним, в июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. А 12 января 2018 года Д. Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами.

Согласно американскому законодательству, к 12 мая Д. Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Ожидается, что он не станет этого делать, в таком случае они автоматически возобновятся. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS предупредил, что в таком случае Иран может возобновить ядерные разработки – это один из вариантов ответных действий. При этом он заметил, что соглашение предусматривает возможность встреч представителей Вашингтона и Тегерана, предложив подождать, приведет ли это к «позитивному результату».