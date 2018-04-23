В пригороде Костаная с трудом реализуют новое жилье, построенное по госпрограмме

Костанай. 23 апреля. КазТАГ. – В пригороде Костаная власти с трудом продают новое жилье, построенное по госпрограмме «Нурлы жер», передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день из 96 квартир, введенных в эксплуатацию в 2016 году, продано 49 квартир на сумму Т315,3 млн. 5 августа текущего года необходимо обеспечить возврат кредита в сумме Т541,6 млн. Слабая реализация квартир обусловлена тем, что на сегодняшний день в микрорайоне отсутствуют дороги, нет автобусного сообщения, а также детского сада. Люди неохотно приобретают жилье, что приводит к затратам бюджета на содержание домов. По итогам года расход содержания ожидается в сумме Т25,5 млн», — сказал аким Костанайского района Кайрат Ахметов на встрече с главой Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.

При этом, по его словам, в текущем году завершается строительство еще 11 многоквартирных домов в мкр. «Северный» в с.Заречное по госпрограмме «Нурлы жер».

«Из них 8 — кредитное жилье, 3 — арендное для очередников местных исполнительных органов. Стоимость квадратного метра жилья в домах, сданных в 2016 году, составляет Т128 тыс. за 1 кв.м, в 2017-2018 годах — Т140 тыс. за 1 кв.м. Активная реализация квартир предполагается по завершении строительства дорог микрорайона и к многоэтажной застройке, средства на которые выделены в текущем году, а также после внедрения первой инициативы президента, озвученной 5 марта текущего года «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» по схеме – «20-7-25», — пояснил К.Ахметов.