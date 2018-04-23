Армянские военные присоединились к акциям протеста в Ереване

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Алматы. 23 апреля. КазТАГ – Армянские военные присоединились к акциям протеста в Ереване, сообщает РБК.

«Минобороны Армении подтвердило, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов в Ереване. В заявлении министерства обороны Армении говорится об участии в акции военнослужащих миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. В заявлении подчеркивается, что ведомство решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады, присоединившихся к протестам. В минобороны напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отметил министр обороны Армении Виген Саркисян, он не исключает вероятность того, что к подавлению беспорядков могут быть привлечены воинские подразделения. Для этого, по его словам, необходимо ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

«Положения разрабатываются в спокойных условиях на случай неспокойной ситуации. Будем надеяться, что это нам не понадобится долгие годы», — заявил В. Саркисян.

Кроме того, отметил глава минобороны страны, на фоне протестов в Ереване вооруженные силы Азербайджана концентрируют живую силу и технику у границы с Нагорным Карабахом. Как предполагает глава армянского оборонного ведомства, Баку может воспользоваться нестабильностью в Армении в своих интересах.

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«Противник следит на процессами внутри нашего государства. Не надо обладать узкоспециальными знаниями, чтобы понять, что внутренняя дестабилизация открывает путь для их действий. Вчерашнее заявление коллегии не открытие в этом плане. Но мы обязаны напомнить обществу об этой угрозе», — добавил министр.

Напомним, в Армении с 13 апреля идут массовые протесты оппозиции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром. Он уже занимал пост главы правительства в 2007-2008 годах, был президентом страны в 2008-2018 годах в течение двух сроков. После проведенной С. Саргсяном реформы Конституции в 2015 году, когда из полупрезидентской Армения стала парламентской республикой, премьер-министр возглавляет исполнительную власть в стране. Таким образом, С. Саргсян намерен оставаться в том же качестве, что и на президентском посту, еще один срок.

Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян от лица армянской оппозиции 17 апреля, в день назначения С. Саргсяна премьером, заявил о начале «бархатной революции». За время уличных столкновений с полицией было задержано более 200 человек.

22 апреля стало известно о том, что оппозиционные депутаты парламента страны Н. Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. Так же сообщалось, что полиция в воскресенье применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване на проспекте Арцах. Ситуация в столице Армении остается крайне напряженной.

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