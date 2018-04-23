Дожди с грозами, сильный ветер и град прогнозируют синоптики в южных областях Казахстана в ближайшие 3 дня

Астана. 23 апреля. КазТАГ — Дожди с грозами, сильный ветер и град прогнозируют синоптики в южных областях Казахстана с 24 по 26 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По территории Казахстана в северо-восточном направлении перемещается Каспийский циклон с активными атмосферными фронтами. Во вторник циклон расположится над центром Казахстана, а его фронты над южными областями республики, где вызовут дожди, местами сильные, грозы, сильный порывистый ветер и возможно град. Этот циклон также станет причиной осадков в центральных и восточных областях республики», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По прогнозу синоптиков, север и запад страны окажутся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с Сибирским циклоном.

«Здесь также ожидаются дожди, грозы, на севере ночью мокрый снег, понижение температуры», — отметили синоптики.

Также сообщается, что в нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.

«24 апреля в Костанайской области ожидается ветер 15-20 м/с, местами гроза, туман. 24-25 апреля в Жамбылской области ожидается юго-западный ветер, местами 15-20, днем 24, ночью 25 апреля порывы 23-28 м/с, ночью 25 апреля в горных и предгорных районах сильный дождь, местами гроза. В Таразе 24-25 апреля ожидается юго-западный ветер порывы 15-20, днем 24, ночью 25 апреля временами 23-28 м/с», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 24 апреля в Кызылординской области ожидается местами сильный дождь.

«24-25 апреля в Кызылординской области местами сохраняются северный, северо-западный ветер 15-20, порывы 23 м/с, гроза, ожидаются туман, град, шквал», — резюмируется в сообщении.