Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Четвертая-пятая часть населения Казахстана находится на уровне выживания, считает президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова.

«Наши наблюдения за последние 10 лет показывают, что четвертая-пятая часть населения находится на уровне выживания, этой группе средств хватает только на питание, покупка одежды уже вызывает затруднения», — сказала Г. Илеуова в ходе презентации исследования «Об оценке уровня материального благополучия населения Казахстана» во вторник.

При этом она отметила, что официальная статистика из года в год демонстрирует рост показателей средней зарплаты по стране.

«Между тем среднемесячный бюджет казахстанской семьи в 2017 году составлял Т136,5 тыс., при средней численности семей в 4 человека ежемесячный доход на одного члена семьи составляет Т33,4 тыс. Если учесть, что минимальная зарплата в РК составляла в прошлом году Т24,4 тыс., можно представить, что большинство населения живет практически на грани этого минимума», — добавила Г. Илеуова.

По ее словам, только каждый 7-й казахстанец имеет возможность производить накопления.

«Только 14,5% респондентов имеют возможность что-то отложить. Более 80% опрошенных тратят, и если что-то останется, возможно, смогут сберечь», — подчеркнула социолог.

Также, по итогам исследования, каждый четвертый опрошенный ожидал ухудшения своего материального положения в течение 2017 года, в числе причин казахстанцы называли рост цен на товары и услуги (52%), сложности с трудоустройством (22%) и высокую вероятность потери работы (10%).

«У менее половины опрошенных (42%) накопленных сбережений в случае потери источника дохода хватит на срок от 1 до 6 месяцев, треть респондентов заявила, что вообще не имеет накоплений», — резюмировала Г. Илеуова.