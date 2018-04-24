Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Япония допускает диалог с КНДР после проведения переговоров Вашингтона и Сеула с Пхеньяном, сообщает «Коммерсант».

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио может начать диалог с Пхеньяном в случае успеха переговоров лидеров Южной Кореи и США с КНДР», — заявили во вторник в администрации президента Республики Корея по итогам телефонного разговора южно-корейского лидера Мун Чжэ Ина с главой японского правительства.

Сообщается, что руководитель Южной Кореи пообещал С. Абэ передать Ким Чен Ыну позицию Японии по проблеме похищенных в прошлом японцев.

«Я думаю сказать председателю Ким Ч. Ы., что решение проблемы похищенных поможет построению мира в Северо-Восточной Азии», — отметил Мун Ч. И.

Как сообщалось ранее, Вашингтон и Пхеньян рассматривают возможность проведения личной встречи между президентом США Д. Трампом и председателем КНДР Ким Ч. Ы., подготовка к которой, предположительно, перешла в практическую плоскость.

Американский лидер сообщил 18 апреля, что саммит состоится в ближайшие недели. Предварительная дата – 27 апреля.

Как заявил в конце прошлой недели лидер Северной Кореи по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии страны, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.